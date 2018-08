PSG : Un étonnant deal Buffon-Trapp-Areola ?

Dans : PSG, Ligue 1.

S’il y a encore des trous inquiétants dans l’effectif parisien, notamment au poste de milieu défensif ou à celui de latéral gauche, le club de la capitale possède trois gardiens internationaux, et c’est forcément un de trop.

Mais personne ne veut partir du PSG, et cela représente un petit casse-tête pour les dirigeants. Tout comme pour Thomas Tuchel qui va devoir bricoler à ce poste en début de saison. En effet, Alphonse Areola, tout récent champion du monde, est revenu tardivement et ne sera pas apte pour le début de la Ligue 1. De son côté, Buffon a fait la préparation mais il sera suspendu pour les trois premiers matchs de Ligue des Champions. C’est pourquoi, selon L’Equipe, Thomas Tuchel devrait opérer un turn-over afin de satisfaire tout le monde, si jamais aucun départ à ce poste n’était effectif au 1er septembre.

Ainsi, Buffon devrait débuter en Ligue 1, mais prendre ensuite la relève en Ligue des Champions à la fin de sa suspension. Le poste en championnat de France se partagerait alors entre Areola et Trapp, avec les matchs européens pour l’Italien. Un deal que Buffon faisait déjà en partie lors de sa dernière saison à la Juventus, et que des clubs comme Dortmund ou Barcelone ont effectué ces dernières années. Même si c’était souvent le cas avec deux gardiens, et non pas trois. Une situation délicate, et qui ne devrait pas s’arranger, Areola ayant l’intention de rester, tandis que Trapp a refusé deux portes de sortie ces derniers jours.