PSG : Un énorme coup prend forme avec ce gardien à 68 ME au mercato

Lui aussi sera très attendu dans les gros matchs. Si Alphonse Areola ne peut absolument rien faire sur la frappe précise de Memphis Depay à l’occasion du but victorieux de Lyon, son placement sur le premier but, signé Nabil Fékir d’un coup-franc très lointain, est coupable. Bien trop avancé, le gardien parisien a donné l’idée au capitaine lyonnais de tenter sa chance directement. Si on ajoute à cela un manque de communication évident sur plusieurs ballons chauds où Thiago Silva ne savait pas trop quoi faire, Areola n’a plus grand chose du dernier rempart fiable et sécurisant dont Paris a besoin pour faire une belle aventure européenne.

Hasard ou pas, The Express et Don Balon annoncent un chamboulement de taille à ce poste, avec la volonté désormais affichée de David De Gea de quitter Manchester United l’été prochain. Le gardien espagnol est l’un des maillons forts de la formation de Manchester United. S’il a souvent été annoncé du côté du Real Madrid, qui a failli le faire venir à plusieurs reprises, De Gea serait désormais plus enclin à choisir le PSG, bien conscient que le club de la capitale pouvait lui offrir de grandes ambitions européennes ainsi qu’un poste incontestable de numéro 1. Sous contrat jusqu’en juin 2019, l’ancien de l’Atlético Madrid pourrait rapidement devenir la première option des dirigeants parisiens devant Jan Oblak, qui possède une énorme clause à 100 ME. Pour se payer De Gea, Paris n’aurait besoin de lâcher « que » 68 ME, et récupérerait alors l’un des meilleurs gardiens du continent, qui plus est encore dans la fleur de l’âge à 27 ans. On comprend dès lors mieux pourquoi Manchester United essaye de lui faire signer une prolongation de contrat jusqu’en juin 2023 depuis plusieurs semaines désormais, même s’il n’est pas impossible que cet intérêt du PSG serve aussi à faire monter les enchères pour son futur contrat à MU.