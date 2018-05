PSG : Un énorme coup de théâtre pour le futur gardien ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Que Gianluigi Buffon signe ou pas à Paris, le PSG a visiblement, sauf énorme restriction budgétaire de la part de l’UEFA, l’intention de recruter un top gardien en vue de la saison prochaine.

Alphonse Areola ne sait plus vraiment sur quel pied danser avec ces rumeurs qui pourraient changer le cours de sa carrière. Et que dire de cette annonce du journaliste belge Kristof Terreur. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec Chelsea, Thibaut Courtois a pour le moment repoussé toutes les discussions au sujet de son avenir chez les Blues. Malgré des propositions de contrat, le Belge souhaite se concentrer sur la Coupe du monde. Mais pour beaucoup d’observateurs, il s’agit en fait d’un stratagème pour voir à quoi ressembleront les Blues la saison prochaine, et si un départ doit être rapidement envisagé. La preuve avec cette rencontre entre les dirigeants du PSG et Courtois ainsi que ses représentants la semaine dernière à Londres.

« Il a discuté directement avec les dirigeants parisiens, la semaine dernière à Londres. L’idée était de savoir quel était le projet et la possibilité pour Courtois d’en être l’une des têtes d’affiche. Il pense toujours à retourner à Madrid, où sa femme et ses deux enfants vivent, notamment si Jan Oblak quitte l’Atlético. Mais pour le moment, je ne le vois pas prolonger à Chelsea, et plutôt étudier la possibilité d’un transfert », a fait savoir Kristof Terreur à l’émission Transfert Talk. Il faut dire qu’avec une seule année de contrat restante, et la crainte de disputer une saison sans Ligue des Champions avec Chelsea, le Diable Rouge a certainement d’autres idées pour la poursuite de sa carrière, même s’il devrait effectivement attendre l’après Coupe du monde pour se décider.