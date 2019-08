PSG : Un échange avec Neymar ? Sa réponse est glaciale

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Philippe Coutinho étant en instance de départ du FC Barcelone, qui a officialisé un accord de principe avec le Bayern Munich pour un prêt avec option d'achat de l'attaquant brésilien, on se demande désormais quel joueur peut intégrer le Barça dans un deal avec le Paris Saint-Germain pour faire revenir Neymar. Un autre nom a circulé comme étant susceptible d'intéresser Leonardo et Thomas Tuchel, il s'agit de celui d'Ousmane Dembélé, qui n'aurait évidemment rien à gagner à rester au FC Barcelone si Neymar vient s'ajouter à Messi, Suarez, et Griezmann. Mais selon Le Parisien, l'attaquant international tricolore du club catalan n'a pas du tout envie de revenir en Ligue 1 au PSG.

Et Ousmane Dembélé l'aurait clairement fait comprendre au Paris Saint-Germain. « Le Français a déjà fait savoir à ses dirigeants et à Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, qu’il n’entend pas quitter la Catalogne cet été et que le challenge parisien ne l’intéresse pas », précise le quotidien francilien. Autrement dit, en plus de Philippe Coutinho, il faut ajouter Ousmane Dembélé dans la liste des joueurs qui ne serviront pas de monnaie d'échange pour régler l'opération Neymar. Cela devient problématique à la fois pour le FC Barcelone, mais également pour le PSG, qui va peut-être devoir conserver la star brésilienne alors que cette dernière ne veut pas rester.