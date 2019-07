PSG : Un échange avec Neymar, le clan Coutinho dénonce une trahison

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que plusieurs sources l’annoncent sur le départ, Philippe Coutinho est toujours resté flou sur son avenir.

Peut-être une manière de garder toutes les portes ouvertes. Ou de respecter le discours du FC Barcelone qui assure officiellement que le milieu offensif n’est pas à vendre. Son agent a donc suivi la tendance lors d’un récent entretien accordé à RMC. Mais ça, c’était avant de s’apercevoir que le directeur du football Pep Segura et le président Josep Maria Bartomeu jouaient un double jeu. Du coup, Kia Joorabchian a recontacté nos confrères pour vider son sac !

« Comme je vous ai dit la dernière fois, Pep Segura m'a dit que Coutinho n'était pas disponible pour un départ de Barcelone. Josep Bartomeu m'a dit la même chose la semaine dernière à Barcelone. Le président a été clair : il n'avait aucune intention de vendre le joueur, à n'importe quel club, a raconté le représentant à la radio. Avec ce discours, nous avons choisi de ne pas regarder le marché pour notre joueur, par respect pour la décision de Barcelone de le garder. Nous n'avons donc pas proposé le joueur à d'autres clubs. »

Le double jeu du Barça

Puis l’entourage du Blaugrana s’est rendu compte d’une initiative d’un recruteur barcelonais en Amérique du Sud. « Mais j'ai appris, et c'est un fait, qu'André Cury tient un discours totalement différent. André Cury pousse pour que Coutinho soit inclus dans le transfert de Neymar avec le PSG, a révélé Kia Joorabchian. Comme je vous l'ai dit, Coutinho n'a aucune offre d'un autre club parce que nous avons respecté la décision de Barcelone. Mais ils ne respectent pas la parole qu'ils nous ont tenue. »

« J'ai gardé le silence dans cette période, mais cela ne va plus être permis pour Barcelone de mentir à propos du joueur. Ils doivent dire la vérité ! Et s'ils veulent que Coutinho parte, ils doivent le dire. Et avec le joueur, nous déciderons de ce qui est le mieux pour son avenir », a prévenu l’agent de Coutinho, qui ne laissera pas le Barça l’expédier au Paris Saint-Germain sans rien dire. L’opération Neymar s’annonce encore plus complexe…