PSG : Un duel XXL se précise pour Mbappé au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Liga.

Cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont réussi à conserver Neymar dans leur effectif, en dépit de l’intérêt du FC Barcelone bien-sûr, mais également du Real Madrid et de la Juventus Turin. Le champion d’Italie n’a jamais été le plus pressant dans les négociations, mais des discussions ont bien eu lieu avec Paris, notamment dans le cadre d’un potentiel échange avec Paulo Dybala. Néanmoins, l’intérêt de la Juve pour Neymar est de l’histoire ancienne puisque désormais, le club turinois aurait fait de Kylian Mbappé sa priorité pour le prochain mercato estival, à en croire les informations de Calcio Mercato.

Le média indique que la Juventus Turin prépare une offre colossale pour tenter de rafler la mise l’été prochain. Mais dans ce dossier, le poids lourd de Série A va devoir composer avec une féroce concurrence. En effet, le Real Madrid a fait depuis plus de deux ans de Kylian Mbappé son rêve absolu pour renforcer son attaque. Et nul doute que le duo Pérez-Zidane reviendra à la charge dans les prochains mois afin de convaincre le Paris Saint-Germain, alors que la presse espagnole affirmait ce week-end que le joueur avait d’ores et déjà été conquis par le discours de Zinedine Zidane. Après le feuilleton Neymar en 2019, on semble plus que jamais se diriger vers un feuilleton Mbappé en 2020 avec le Real et la Juve comme principaux acteurs…