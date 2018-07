PSG : Un Diable Rouge pour oublier Kanté au PSG ?

Dans : PSG, Mercato.

En plus de la piste menant à N’Golo Kanté, le Paris Saint-Germain a également des vues sur le Belge Axel Witsel durant ce mercato d'été.

Tous les quatre ans, la Coupe du Monde est une formidable publicité pour les joueurs qui désirent intégrer l'effectif d'un grand club européen. Et cette théorie d'un recrutement de mondialistes pourrait se confirmer du côté du club de la capitale française. En quête d'un nouveau milieu défensif pour combler le trou laissé par Thiago Motta, Paris cible en priorité le champion du monde N’Golo Kanté. Mais ce dossier s'annonce d'ores et déjà compliqué à réaliser car Chelsea réclame plus de 100 millions d'euros pour lâcher son meilleur joueur. Une somme que le PSG ne peut plus se permettre de dépenser à cause du fair-play financier de l'UEFA.

Par conséquent, la direction francilienne a activé d'autres dossiers moins onéreux. Selon Le Parisien, Antero Henrique serait effectivement attiré par Axel Witsel. Auteur d'un bon Mondial sous le maillot de la Belgique, avec une médaille de bronze au bout du compte, le joueur de 29 ans plaît à Tuchel grâce à son expérience internationale et à son caractère. Capable d'évoluer en sentinelle ou un peu plus haut à droite, le milieu du Tianjin Quanjian est tenté à l'idée de revenir en Europe après son exil en Chine. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui suit l'ancien du Zénith Saint-Pétersbourg de près depuis plusieurs saisons. Mais attention toutefois à la concurrence dans ce dossier, car malgré un faible coût en termes de transfert, la présence de Dortmund pourrait compliquer la tâche du PSG...