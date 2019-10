PSG : Un des pires bugs de l'ère qatarie joue les snobs

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Sans vouloir être désagréable avec lui, enfin si un peu quand même, il est évident que Jesé est l’un des pires recrutements du Paris Saint-Germain depuis que le Qatar a racheté le club de la capitale. Car non seulement l’attaquant a été acheté très cher au Real Madrid, à savoir 25ME lors du mercato 2016, mais depuis il n’a quasiment jamais joué avec le PSG, Jesé passant en trois ans par Las Palmas, Stoke City, le Bétis Séville avant d’être prêté cette saison au Sporting Lisbonne avec une option d’achat. Car l’attaquant espagnol de 26 ans a un contrat qui s’achèvera en 2021 au Paris SG, et même si du côté de la capitale on a le désir de se séparer de Jesé, il n’est pas dit que les dirigeants portugais lèveront cette option d’achat.

Tandis que des rumeurs récentes affirmaient que le Sporting voulait renvoyer Jesé au PSG dès le mercato d’hiver, ce qui est impossible, l’attaquant formé au Real Madrid est lui plutôt décontracté. Répondant à O Jogo, Jesé a en effet remis tout le monde à sa place. « Ce problème n’est pas une priorité pour le moment. Nous n’en sommes qu’au début de la saison, il reste encore une grande partie de la saison à disputer et nous verrons à la fin du championnat. Je ferai ce qui sera le mieux pour moi, pour ma famille, pour le Sporting et pour mes amis », a confié le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo devront donc attendre le choix de Monsieur Jesé…