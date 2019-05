PSG : Un départ du Qatar après 2022, Pierre Ménès en parle franchement

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouvelle saison décevante pour le PSG, qui avait pris la sale habitude de se trouer en Ligue des Champions, tout en raflant les trophées nationaux.

Ce n’est même plus le cas, et le club de la capitale doit se « contenter » d’un titre de champion de France qui représente un strict minimum. Mais en plus de ces résultats sportifs décevants, le PSG n’a de cesse d’être critiqué sur l’origine de ses investissements, le comportement de ses stars ou son fonctionnement en interne. Cette semaine, Le Parisien a même évoqué un possible retrait ou un investissement moindre de QSI, qui ne compte pas ses dépenses depuis 2011. Ce serait pour après 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Un scénario pas si impossible que cela dans le futur selon Pierre Ménès.

« Le Qatar, se désengager du PSG ? Impossible jusqu’à la Coupe du monde 2022, c’est une évidence. Si on continue à les faire chier à ce point, moi à leur place j’arrêterai tout et je renverrai la Ligue 1 à sa médiocrité. On verra alors si notre championnat vaut toujours un milliard sans Neymar et Mbappé. Le problème, c’est que même quand ils gagnent, on les taille », a déploré le consultant de Canal+ sur les réseaux sociaux. De quoi provoquer une lassitude au sein de l’état du Qatar, qui aimerait certainement un peu plus de reconnaissance en France pour les investissements effectués.