PSG : Un départ de Neymar, les supporters ne pleureront pas

Dans : PSG, Mercato.

Pour sa première saison à Paris, Neymar n’a pas forcément répondu à toutes les attentes. L’attaquant brésilien a bien été l’attention de tous les médias et de tous les adversaires à chacune de ses apparitions, et a obtenu un rendement statistique très convaincant. Pour le reste, il n’a pas pu inverser la tendance face au Real Madrid en Ligue des Champions, et le courant n’est pas spécialement bien passé avec le public du Parc des Princes. Sa brouille avec Cavani sur le fameux « penaltygate », ses sautes d’humeur et l’absence de déclaration d’amour en faveur du club de la capitale ne lui procurent pas un statut de demi-Dieu, comme il pensait pouvoir en bénéficier à son arrivée. C’est pourquoi France Football annonce, qu’en cas de transfert de Neymar dès cet été, les supporters parisiens parviendront à s’en remettre sans trop de mal.

« Le choc serait terrible dans la galaxie PSG, mais l’état des relations – guère passionnées – entre l’attaquant et le public du Parc des Princes ne laisse supposer aucun soulèvement populaire... à condition que la fortune ainsi récoltée permette de combler les faiblesses de l’effectif : un grand gardien de but,un vrai latéral gauche, deux milieux de terrain de gros calibre. De plus, une fois Neymar délocalisé, le Paris-SG posséderait en la personne de Kylian Mbappé une mégastar et un champion tout trouvé », a expliqué le journal spécialisé. Avec le départ de Neymar, il n’y aurait en effet plus trop de doutes possibles sur la star offensive du PSG, même si le club de la capitale ne se voit clairement pas tout changer un an seulement après un énorme effort pour le faire venir.