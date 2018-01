PSG : Un départ au Real ? Un proche de Neymar est cash

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A l’approche de la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en Ligue des Champions, la rumeur Neymar prend de plus en plus d’ampleur.

La presse espagnole répète en boucle que le club madrilène fera tout pour arracher l’attaquant brésilien l’été prochain. Avant le huitième de finale en C1, on peut imaginer qu’il s’agit d’une simple tentative de déstabilisation. Mais les bruits de couloir viennent également de l’Hexagone. Comme nous vous l’indiquions mercredi, le journal L’Equipe confirme les intentions du Real pour l’ancien Barcelonais annoncé mécontent et déçu de son nouvel environnement.

Ce n’est pourtant pas l’avis de son ami Leo Baptistao, persuadé que Neymar n’a aucune intention de partir dans les prochains mois. « Je parle souvent avec Neymar mais pas souvent de football. Mais je peux vous garantir qu’il est heureux au PSG, il est bien avec ses amis et sa famille, a assuré l’attaquant de l’Espanyol Barcelone à Marca. Je ne l’imagine pas ailleurs qu’à Paris. » Un témoignage qui devrait rassurer les supporters parisiens.