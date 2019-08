PSG : Un deal avec Neymar, Coutinho dit oui, Rakitic dit non !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pour aboutir à un accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sur le dossier Neymar, l'ultime offre faite lors de la réunion de mardi dans un palace parisien intègre la venue de Philippe Coutinho et d'Ivan Rakitic au PSG. Mais avant même que l'on évoque le chèque que le Barça devra ajouter aux deux joueurs pour faire revenir Neymar, il semble que le Brésilien et le Croate n'aient pas le même avis sur la transaction envisagée par Barcelone. En effet, ce mercredi, Mundo Deportivo affirme que Philippe Coutinho, que l'on annonçait proche du Bayern Munich, est tout à fait prêt à aller au Paris SG, le club de la capitale ayant l'avantage de s'aligner sur ses exigences financières, et plusieurs joueurs brésilien du PSG étant prêts à accueillir les bras ouverts leur compatriote.

Mais c'est du côté d'Ivan Rakitic que cela coince. Car le milieu de terrain croate a bien l'intention de jouer cette saison au FC Barcelone, et il n'a pas eu du tout l'occasion de discuter avec les dirigeants du Paris Saint-Germain concernant un éventuel transfert. Selon le média catalan, Ivan Rakitic est furieux que le Barça puisse l'intégrer dans un deal pour Neymar sans même lui en avoir parlé, et il serait prêt à aller au clash si on lui force la main d'ici la fin du mercato. Cela nous promet encore quelques épisodes savoureux dans le feuilleton Neymar.