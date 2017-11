PSG : Un coup tordu révélé pour piéger le PSG loin du Parc des Princes ?

Dans : PSG, Ligue 1, SCO.

Il faut bien l'admettre croiser la route du Paris Saint-Germain n'est jamais une chose facile, l'armada du PSG étant parfois sans pitié avec ses adversaires. Et selon Le Parisien, l'idée de faire jouer Neymar et ses coéquipiers sur une pelouse pas aussi techniquement parfaite commence à circuler en Ligue 1 où malgré les décisions de la LFP on voit encore quelques beaux champs de patates. Du côté du PSG, on a noté que c'est sur un terrain pas vraiment digne de la L1 que Montpellier a pris un point contre Paris, et qu'à Marseille la pelouse du Vélodrome n'avait été ni arrosé, ni tondu avant la réception du PSG.

Ce samedi, les regards seront tournés vers le stade Raymond-Kopa. Mais, le SCO Angers n'utilisera pas cet argument herbeux comme l'a déjà fait savoir l'entraineur angevin. « Si on a besoin d’arroser la pelouse, on le fera. Mais si elle est souple, on ne l’arrosera pas. Le terrain a toujours été bon et ce sera encore le cas face au PSG, qui a assez d’arguments pour passer au-dessus de ça. Cela les gênera peut-être 30 minutes, mais pas plus. Je peux vous garantir qu’on ne va pas jouer dans un bac à sable », a expliqué Stéphane Moulin. Il est vrai qu’avec son effectif le Paris Saint-Germain ne peut pas uniquement s'appuyer sur cette histoire de pelouse pour expliquer quelques rares contre-performances.