PSG : Un coup de tonnerre venu du Qatar le 1er juillet ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Parti d'urgence au Qatar le week-end dernier, Antero Henrique est revenu de son séjour à Doha où le directeur sportif du Paris Saint-Germain n'était pas allé pour faire du tourisme. Mais, même s'il est toujours aussi discret, le Portugais semblait avoir été confirmé dans ses fonctions, alors même que le retour de Leonardo était évoqué de plus en plus précisément, le Brésilien ayant démissionné du Milan AC. Mais selon le Journal du Dimanche, il se pourrait bien que l'Emir du Qatar ait fixé une dernière mission à Antero Henrique avant de rappeler Leonardo au Paris SG.

L'actuel directeur sportif du PSG devra finaliser des ventes d'ici le 30 juin prochain, histoire de se mettre en règle avec le fair-play financier de l'UEFA. Et une fois que cela sera fait, alors la révolution pourra commencer, avec la possibilité d'un retour fracassant de Leonardo. « Serpent de mer depuis son départ il y a six ans, le retour de Leonardo a repris de l’épaisseur cette semaine. Le directeur sportif brésilien a quitté le Milan AC mardi et est très occupé depuis. Si la priorité de Paris est de vendre d’ici fin juin, des changements sont dans l’air une fois cette mission réalisée par Antero Henrique. Si elle n’est pas actée, la piste Leonardo n’est pas écartée, et c’est une nouveauté », explique le JDD, qui sent que dans les coulisses du Paris Saint-Germain cela s'agite.