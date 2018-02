PSG : Un consultant en a marre du totem d’immunité de Daniel Alves

Dans : PSG, Ligue 1.

A la dérive lors des derniers matchs, Daniel Alves a plutôt bien réagi ce mercredi à Madrid. Du moins en première partie de rencontre, à l’image de son équipe, où il a répondu avec assurance et vigilance aux attaques du Real. Mais progressivement, le phénomène Marcelo s’est mis en route, et l’ancien barcelonais a beaucoup subi dans les dernières minutes dans un schéma inhabituel, puisqu’il était sur le côté avec son concurrent habituel, Thomas Meunier. Une solution qui n’en est pas une selon Rolland Courbis, pour qui Unai Emery doit trancher et en faveur du Belge. Pour le bien de l’équipe et en fonction des critères uniquement sportifs.

« Alves, techniquement, physiquement, il est meilleur que Meunier? Non. Alves il joue parce qu’il y a une relation de Brésiliens et parce que c’est le pote de Neymar. Avec une telle situation, on peut comprendre qu’un entraîneur puisse être emmerdé pour certains choix », a livré l’ancien coach de l’OM et de Bordeaux notamment, pour qui le vestiaire fait pencher la balance en faveur de Daniel Alves.