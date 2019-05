PSG : Un complot anti-Neymar ? Grégory Schneider s'interroge

Dans : PSG, Ligue 1.

Journaliste pour Libération, Grégory Schneider n'est pas du genre à faire des fleurs au Paris Saint-Germain, ce qui lui a valu quelques prises de tête avec les supporters du PSG sur les réseaux sociaux. Mais cela ne sera probablement pas le cas concernant les commentaires de Grégory Schneider sur la suspension de Neymar suite à l'incident après la finale de la Coupe de France. Car pour le journaliste de Libé il semble tout de même que la sanction est très et même trop sévère pour la star brésilienne du Paris SG.

Et sur Twitter, Grégory Schneider de se poser des questions sur le traitement de Neymar dans notre pays. « Trois matchs ferme pour Neymar ? Pour ça? Ben dis donc... Quand même, nos amis parisiens en général (et Neymar en particulier) n'ont pas que des amis dans les instances, quoi qu'on me raconte... On voudrait pousser Neymar Jr à s'en aller.... (...) Il est provoqué, ça se passe après deux heures de matchs (il est rincé), il sait déjà que les conséquences de la défaite seront lourdes, il repousse à peine le mec - qu'est-ce qu'il foutait là, d'ailleurs, le gars ? Perso, j'aurait dit deux (dont un avec sursis) pour marquer le coup, pas plus - compte tenu des circonstances. Là... Mais je ne suis pas sûr d'avoir raison, évidemment. Sinon, ça fait quand même beaucoup de signaux contre Neymar, je trouve », a confié le journaliste de Libération.