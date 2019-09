PSG : Un coéquipier témoigne, Neymar a déjà oublié le Barça

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la fin du mercato estival, beaucoup se demandent comment Neymar se comportera au Paris Saint-Germain.

Va-t-il continuer à montrer son mal-être ? Envisage-t-il de présenter ses excuses aux supporters ? Une chose est sûre, c’est que l’attaquant parisien ne traîne pas des pieds à l’entraînement. Selon son entraîneur Thomas Tuchel, le Brésilien reste fidèle à lui-même lors des séances au Camp des Loges. Y compris dans son comportement avec ses coéquipiers. En effet, Pablo Sarabia assure que la star du PSG a gardé le sourire après le long feuilleton qui a perturbé le vestiaire francilien.

« On a essayé de vivre ce moment de la manière la plus naturelle possible, a témoigné le milieu espagnol pour l’émission El Chiringuito. L’histoire est maintenant réglée et nous avons la chance de pouvoir compter sur Neymar dans notre effectif. C’est vrai qu’il y a eu un peu d’incertitude, mais on est resté professionnel comme on doit le faire et concentré sur notre travail. Je ne pense pas qu’il soit triste. J’ai vu Neymar avec le sourire, car le football le rend heureux. » Justement, l'international brésilien devrait retrouver la compétition avec la Seleção pendant cette trêve.