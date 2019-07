PSG : Un clan entier démantelé par Leonardo en un mois

Dans : PSG, Ligue 1.

Voilà un mois presque jour pour jour que Leonardo a officiellement pris ses fonctions de directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Pour le moment, le directeur sportif a tiré profit du travail de son prédécesseur en bouclant les recrutements déjà quasiment actés de Sarabia et Herrera, tout en mettant un terme radical à toutes les autres pistes travaillées. Forcément, les collaborateurs venus au PSG dans la foulée de l’arrivée d’Antero Henrique en 2017 ne sont plus les bienvenus. Et l’écrémage a déjà bien commencé dévoile RMC.

Cette semaine, Jaime Teixeira, resté au club pour finaliser les deux premières recrues et collaborer avec Leonardo, ne vient plus dans les locaux du club de la capitale. Même chose pour Paulo Noga. Les deux hommes vont se voir indiquer la sortie dans les prochains jours. Autre membre important de la cellule de Henrique, João Luis Afonso est lui invité à terminer sa mission. Il s’agit, pour celui qui dirige le scouting, de mettre sur pied un logiciel qui servira à l’ensemble des composantes du PSG dans le domaine afin de mutualiser les informations. Un dossier important donc, et qui explique pourquoi le Portugais fera lui quelques extras pendant encore quelques semaines, avant d’être remercié à son tour.