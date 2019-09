PSG : Un chiffre record pour le Barça, Neymar va adorer

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Après l’échec du dernier mercato, le FC Barcelone envisage de revenir à la charge pour Neymar l’année prochaine.

Mais cette fois, les Blaugrana auront les moyens de convaincre le Paris Saint-Germain grâce à leurs revenus toujours en hausse. Au cas où certains doutent encore de son pouvoir financier, le club omnisports a annoncé des chiffres records. En effet, le Barça deviendra cette saison le premier club à atteindre la barre du milliard d’euros de recettes ! Selon ses estimations, Barcelone va gagner 1,047 milliard d’euros cette saison, soit 6 % de plus que l’exercice précédent (990 M€).

« C'est un record historique pour un club sportif, c'est mieux que les franchises de NBA, de NFL et les autres clubs de football », s’est réjoui le directeur général Oscar Grau. Il n’empêche que le bénéfice est limité pour le Barça, qui prévoit des dépenses à hauteur de 1,007 milliard d’euros en 2019-2020. Du coup, le club catalan pense réduire sa masse salariale de 3 % cette saison, pour passer de 525 M€ à 507 M€ par an tous sports confondus. Cela passera évidemment par des efforts sur l’effectif d’Ernesto Valverde, et sur le salaire d’éventuelles recrues comme Neymar.