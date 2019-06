PSG : Un chèque de 60ME tombe dans les poches d'Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne prête qu'aux riches, et le football ne déroge pas à la règle. Alors que la saison 2018-2019 est désormais terminée depuis deux semaines, on connait désormais la répartition des droits TV. Et c'est évidemment le Paris Saint-Germain qui se taille la part du lion dans cette course aux millions d'euros. « Le champion de France va empocher 59,86ME. Il est en tête de tous les classements : le sportif et la notoriété. Sur le sportif, pour cette saison, il touche 19,44ME, 3,89ME supplémentaires pour le classement sur les cinq dernières saisons, où il a été quatre fois premier et une fois deuxième. Pour la notoriété sur les cinq dernières saisons, il devance l’OM avec 23,03ME contre 19,85ME au rival phocéen, deuxième dans cette hiérarchie », précise ce dimanche l'Equipe.

Au classement général, le PSG est donc premier avec 59,86ME et devance l'Olympique Lyonnais, qui touchera 48,24ME et l'Olympique de Marseille qui a droit à 46,62ME. Dauphin du Paris Saint-Germain au classement de la Ligue 1, Lille est 5e dans ce hit-parade avec 38,38ME, l'AS Saint-Etienne lui passant devant avec 40,44ME. Les 20 clubs de Ligue 1 se répartissent un total de 603ME, un montant qui va exploser la saison prochaine avec l'application des nouveaux droits TV. Caen et Guingamp, relégués cette saison, peuvent pleurer, surtout s'ils ne remontent pas la saison prochaine.