PSG : Un casse-tête de plus, Monsieur Bricolage est demandé

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’image de l’absence interminable de joueurs comme Kehrer, Draxler ou Cavani, l’infirmerie du PSG peine à se vider cette saison.

Et cela commence à devenir un problème à l’heure où les matchs s’enchainent. Thomas Tuchel avait été obligé de bricoler, notamment à domicile face à Reims, avec le résultat que l’on connaît. Ce devrait être à nouveau le cas ce samedi à l’occasion de la venue d’Angers au Parc des Princes. Notamment à un poste qui semble maudit. Car le PSG a beau avoir trois arrières droit dans son effectif, il ne devrait y en avoir aucun de disponible contre le SCO. Thilo Kehrer et Colin Dagba sont blessés de longue date, et Thomas Meunier, qui enchaine les matchs, en paye désormais le prix avec une douleur à la cuisse.

Le Belge a serré les dents pour jouer en Ligue des Champions, avec le frein à main sur son apport offensif, mais selon L’Equipe, il est désormais incertain pour le match de Ligue 1 du week-end. Niveau bricolage, l’entraineur allemand a des outils et des possibilités, comme celle de mettre Marquinhos à un poste qu’il a déjà occupé à ses débuts au PSG, ou bien de faire glisser le polyvalent Abdou Diallo sur son mauvais pied, ce qu’il a également déjà fait pour rendre service à quelques reprises. En espérant pour le Paris Saint-Germain que cela ne perturbe pas un champion de France pour le moment pas aussi impérial en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions.