PSG : Un cadre du Real connaît la fin du feuilleton Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Malgré le démenti de son père et agent, Neymar est encore et toujours annoncé au Real Madrid l’été prochain.

Même la presse brésilienne semble y croire, en révélant une réunion entre le président Florentino Pérez et le clan du joueur. Pendant ce temps-là, l’attaquant du Paris Saint-Germain refuse de s'exprimer sur son avenir. Mais quel est l’état d’esprit du Brésilien à l’heure actuelle ? Compatriote et coéquipier de Neymar en Seleção, le milieu merengue Casemiro croit connaître la réponse même si cela ne plaira pas à ses supérieurs.

« Il est heureux là-bas. Posez la question à Florentino mais il se sent bien à Paris, beaucoup de Brésiliens jouent avec lui, a confié l’ancien joueur du FC Porto à la Cadena COPE. Il dit qu’il lui faut de la tranquillité. S’il me demande comment est le Real, je lui dirai que c’est le plus grand club du monde. Il sait que la porte lui est ouverte. J’espère que Neymar arrivera cette année. Avec Cristiano, il s’entendrait très bien. » Après avoir croisé Neymar le mois dernier en Ligue des Champions, Casemiro n’a pas senti le Parisien déterminé à partir, au contraire.