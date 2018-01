PSG : Un brin rageux, le Barça s'estime plus fort sans Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Auteur d’un début de saison exceptionnel au PSG, Neymar ne manque visiblement pas au FC Barcelone.

Leader du championnat espagnol, le club catalan a trouvé un équilibre sans son ancienne star brésilienne. Avec Luiz Suarez et Lionel Messi à la baguette, la formation d’Ernesto Valverde semble inarrêtable, alors même que Philippe Coutinho n’a pas encore joué et qu’Ousmane Dembélé a passé plus de temps à l’infirmerie que sur la pelouse du Camp Nou. Et si le Barça était même plus fort, sans Neymar ? Un avis culotté, mais assumé par Lluis Mascaro, directeur adjoint du journal Sport.

« Le FC Barcelone est une équipe plus complète et plus équilibrée sans Neymar. Le Barça rejoue comme le grand Barça, en équipe. Les milieux de terrain ont beaucoup plus d’importance et sont plus solidaires depuis le départ de Neymar. Surtout, le pouvoir offensif de l’équipe n’a pas été impacté. Au contraire, puisque Messi et Suarez ont marqué 34 buts en Liga à eux deux » a lâché le journaliste, qui ne remet néanmoins pas en cause le niveau de l’ailier gauche du PSG. « Le but de cet avis n’est évidemment pas de minimiser la qualité du football de Neymar. C’est un génie ! Il est sur le podium des meilleurs joueurs du monde et il a aidé le Barça ces dernières années. Mais parfois, les équipes doivent fonctionner comme des équipes en s’éloignant de certaines individualités ». Un avis tranché qui ne manquera pas de faire réagir en Catalogne… et à Paris.