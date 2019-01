PSG : Un bon vieux bus, Guingamp sort son plan anti-Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, EAG.

Avant le match de Guingamp au Paris Saint-Germain, Jocelyn Gourvennec s'est confié sur la tactique à mettre en place.

Le 9 janvier dernier, l'En Avant avait réussi le grand exploit d'éliminer le club de la capitale d'une coupe nationale, à savoir la Coupe de la Ligue (1-2). Une première depuis 2014. Autant dire que la performance de l'EAG, où plutôt la contre-performance du PSG, avait fait couler beaucoup d'encre autour de l'équipe de Thomas Tuchel. Ce samedi, Paris aura l'occasion de prendre sa revanche sur la lanterne rouge de la Ligue 1. Pas de quoi faire peur à Jocelyn Gourvennec, qui sait que son plan de jeu ultra-défensif peut une nouvelle fois gêner la formation parisienne, même au Parc des Princes.

« À Paris, la configuration des rencontres est toujours particulière. Les Parisiens jouent chez vous et on défend quasiment sur un demi-terrain. Donc ça se joue encore plus sur la concentration et l’aspect mental. Sur le plan de la préparation et de la stratégie, il n’y aura rien de différent ou de nouveau dans le jeu de Paris par rapport à la Coupe de la Ligue. Les joueurs sont les mêmes. Ils ont des gros points forts et il faudra bien défendre. On va retrouver un PSG fort et qui aura peut-être aussi été piqué par l’élimination. Un plan anti-Neymar ? Le problème, à Paris, c’est qu’on ne peut pas s’occuper que de Neymar. Parce qu’il faut gérer également les déplacements de Cavani et Mbappé, la qualité de passe de Verratti et Di Maria... Le jeu de Paris est multifactoriel sur le plan de l’animation offensive. C’est pour ça, contre eux, qu’on est obligé de limiter au maximum les espaces. Il n’y a pas meilleur qu’eux pour exploiter même les petits espaces », a détaillé, en conférence de presse, le coach de Guingamp, qui sait que tous les joueurs parisiens, les stars en tête, seront très motivés pour laver l'affront d'il y a dix jours. Reste à savoir si les joueurs du PSG seront en jambes ou pas après une semaine de stage au Qatar.