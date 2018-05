PSG : Un avenir XXL à Paris ? Mbappé ne promet rien !

Dans : PSG, Mercato.

Difficile dans le football d’avoir une vision sur le long terme. A part Lionel Messi et quelques rares joueurs qui ne devraient pas changer de club dans leur carrière, le parcours d’un joueur professionnel peut rebondir à tout moment. Originaire de la région parisienne, Kylian Mbappé a du aller à Monaco pour effectuer sa formation et exploser, avant de revenir l’été dernier au PSG. Désormais attaquant phare du club de la capitale en compagnie de Neymar et Cavani, l’international français s’est engagé sur le long terme avec Paris, où il espère continuer sa progression, empiler des titres et pourquoi pas gagner la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Toutefois, comme il le reconnaît dans un entretien au Parisien, impossible pour lui de savoir où il sera au terme de son contrat.

« J’ai un contrat de cinq ans et je suis très content ici. Paris m’a donné cette opportunité de jouer et de progresser. L’année prochaine, je serai là mais, au bout de ces cinq années de contrat, je ne sais pas. On verra, c’est le foot », a expliqué Kylian Mbappé, qui est pour le moment intouchable avec son récent transfert et son statut de jeune prodige tricolore. Mais le Real Madrid, qui a déjà tenté de le faire venir l’été dernier, pourrait à nouveau tenter sa chance dans les années à venir.