PSG : Un attaquant sur le départ au mercato, et ce n’est pas Cavani

Dans : PSG.

Contrairement à la saison dernière, il y a embouteillage en attaque au sein du Paris Saint-Germain.

Si la victime la plus connue de cette concurrence folle s’avère être Edinson Cavani, il y a un joueur qui a disparu des radars ces dernières semaines. Il s’agit d’Eric Choupo-Moting, qui est toujours dans le groupe mais se contente de regarder les matchs depuis le banc de touche. Une situation qui ne dérange pas le Camerounais, pour qui être simplement au PSG et rendre des services selon les besoins de l’entraineur est déjà une satisfaction. Mais à 30 ans et à six mois d’un contrat qui ne sera certainement pas reconduit, l’avant-centre pourrait aussi se dire qu’il est temps de profiter des occasions qui lui sont proposées.

C’est le cas en Turquie puisque le journal Aksam annonce que Fenerbahçe suit toujours de près Choupo-Moting, et pourrait se positionner pour le récupérer cet hiver. Le directeur sportif du club d’Istanbul n’est autre que Damien Comolli, qui connait bien la Ligue 1 et devrait se rendre prochainement à Paris pour discuter des contours d’un éventuel transfert. Celui-ci ne devrait toutefois pas monter bien haut étant donné la valeur du Lion Indomptable. Nul doute en tout cas que Leonardo sera à l’écoute, surtout qu’Edinson Cavani a tout de même peu de chances de partir du PSG pendant l’hiver également, étant donné que l’Uruguayen ambitionne plutôt d’aller au bout de son contrat.