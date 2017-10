PSG : Un arbitre fait la morale à Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Star du championnat de France, grand dribbleur dans l’âme, Neymar n’a pas attendu son arrivée dans le championnat de France pour énerver ses adversaires. Il avait déjà rendu fou plus d’un opposant lors de ses débuts au Brésil, et a subi aussi quelques agressions de gala en Espagne. En France, c’est plutôt le festival des petites fautes, puisqu’il est le joueur pour qui l’arbitre siffle le plus, avec 38 fautes provoquées depuis le début de la saison. Contre Marseille, comme l’a reconnu Zambo Anguissa, le but était de le couper dans son élan et le faire sortir de son match. Cela a été accompli puisque le Brésilien a été exclu en fin de match pour un geste d’énervement sur Lucas Ocampos, alors qu’il avait déjà été averti avant cela. Pour Bruno Derrien, ancien arbitre international désormais consultant, les directeurs de jeu doivent certes faire attention à ce que cela ne se transforme pas en boucherie, mais Neymar n’avait aucune excuse au sujet de son exclusion.

« La mission de l’arbitre est de protéger tous les joueurs de la même façon mais peut-être faut-il une attention plus soutenue à l’égard de joueurs qui subissent plus de fautes. Neymar a subi plusieurs petites fautes mais rien de grave et, surtout, rien de comparable avec d’anciens clasicos. Il aurait dû garder ses nerfs », a confié au Parisien un Bruno Derrien pour qui Neymar ne doit pas devenir une cible des défenseurs, tout en ne lui pardonnant pas tous ses coups de sang.