PSG : Un ancien du club s’insurge contre l’arrivée de Diarra

Dans : PSG, Mercato.

Depuis quelques jours, le débat est lancé autour de l’arrivée de Lassana Diarra. Le milieu de terrain de 32 ans est libre après la rupture de son contrat aux Emirats Arabes Unis, et apparaît comme un apport idéal sur le plan sportif et financier, pour seconder le PSG dans un secteur de jeu où un manque a été identifié. Après un passage court mais remarqué à Marseille, l’ancien joueur de Chelsea ou du Real Madrid est bien parti pour signer à Paris. Mais son arrivée ne convainc pas du tout Jérôme Rothen, pour qui Lassana Diarra n’est plus du tout capable d’apporter à une équipe d’aussi haut niveau.

« Au début quand j’ai entendu la rumeur, cela m’a laissé perplexe. Je me suis dit que ce n’était pas possible. En fait, peut-être que ça va se faire et c’est une très mauvaise idée ! Je mets de coté la qualité du joueur, je n’ai rien à redire. En pleine possession de ses moyens, il peut faire de belles choses. On a partagé des sélections ensemble, il est talentueux. Mais depuis 2012-2013, il a fait 80 à 90 matchs. En six ans ! Il ne faut plus déconner. Il a 32 ans, plus 25 ans. J’entends des consultants qui disent que ce n’est pas un problème son niveau physique… Et puis si le PSG veut, j’ai envie de lui dire mais viens. Ne négocie pas, c’est une aubaine pour toi », a livré l’ancien joueur du PSG sur RMC. Néanmoins, les négociations perdurent au sujet d’un joueur qui a eu une carrière pour le moins compliquée en ce qui concerne ses contrats et ses transferts.