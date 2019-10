PSG : Un agent très spécial conseille Leonardo au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Expérimenté milieu offensif de Bruges, et international belge depuis 1 an, Hans Vanaken va croiser la route d’un de ses célèbres compatriotes la semaine prochaine puisque la formation de Jupiler League va défier le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mardi en Belgique. Au PSG, Thomas Meunier connaît donc bien Hans Vanaken et le défenseur du PSG avoue même qu’il estime que ce dernier pourrait aisément prétendre à un poste à Paris. Répondant au quotidien belge La Dernière Heure, Thomas Meunier confie tout le bien qu’il pense de Vanaken.

Le Diable Rouge du Paris Saint-Germain en est même à se demander comment le joueur de 27 ans ne parvient pas à franchir un palier supplémentaire dans sa carrière, que ce soit en signant au PSG ou ailleurs. « Je ne sais pas pourquoi Hans Vanaken est toujours à Bruges. J’en ai parlé avec lui. Je ne comprends pas ce qu’il fait encore à Bruges. Je l’ai dit il y a des années, il est le meilleur joueur que j’ai vu dans le championnat. Preud’homme avait lu l’interview et m’avait demandé si j’étais sûr de moi et si je n’exagérais pas un peu. Pas du tout. J’ai toujours eu un faible pour lui. Il pue le football (…) On ne voit pas qu’il joue en Belgique. Hans a une faculté d’adaptation folle. Il pourrait jouer au PSG. Il est doué et est toujours parmi les meilleurs Brugeois quand on regarde les données physiques », explique Thomas Meunier, qui envoie un petit message à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Sait-on jamais…