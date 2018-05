PSG : Tuchel vu par Riolo, ce n'est pas gagné d'avance

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la présentation officielle de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Daniel Riolo estime que l'entraîneur allemand a tout pour réussir... si la direction le laisse travailler à sa façon.

Dimanche, devant la presse du monde entier, Thomas Tuchel a fait sa première apparition en tant que nouvel entraîneur du club de la capitale française. Honoré d'être le remplaçant d'Unai Emery, l'ancien coach du Borussia Dortmund aura à cœur de faire progresser tout un club avec « une structure, un état d'esprit et un travail quotidien ». Si cette méthode demande encore à être vérifiée sur les terrains dès le début de la saison prochaine, Daniel Riolo est emballé à l'idée de voir Tuchel sur le banc du PSG.

« Il a dit des choses, au final, plus ou moins banales, mais on avait l’impression que c’était nécessaire que ce soit dit à un moment, des choses qui auraient dû être dites il y a cinq ans. Rien de fou dans cette conférence de presse qui était d’une bonne tenue. On voit un mec décidé à côté de son président. Le grand mystère restera de savoir de quelle façon il travaillera et s’il pourra travailler comme il a envie de travailler. Je pense qu’il va se servir de l’expérience de tous les autres qui ont buté, parfois, sur le fonctionnement compliqué de ce club. Peut-être fort de ces expériences ratées, les dirigeants tireront les leçons, enfin, pour donner les clés à cet homme-là. Peut-être que lui n’aura pas besoin de six mois parce qu’il sera soutenu pour que le groupe adhère. Peut-être que le groupe lui-même ayant compris qu’ils ont peut-être plombé d’autres entraîneurs, peut-être que même eux vont se mettre dans le droit chemin et suivre l’exigence de ce nouveau coach. C’est peut-être comme ça que ça va se faire », a expliqué, sur les ondes de RMC, le journaliste, qui se demande donc comment la mayonnaise va prendre entre le groupe parisien et Tuchel, surtout que la pression sera grande autour de la formation parisienne.