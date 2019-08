PSG : Tuchel viré, le Qatar n'hésitera pas !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même s'il a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2021, Thomas Tuchel sait bien que cette saison est celle de tous les dangers pour lui. Car s'il a mené le PSG au titre de Champion de France, et s'il a conservé le Trophée des champions, le technicien allemand a grillé ses jokers lors des coupes nationales, mais surtout en Ligue des champions avec la pathétique élimination face à Manchester United. L'image de Thomas Tuchel est écornée et la venue de Leonardo a contribué à accentuer la pression. Au point que, selon L'Equipe, du côté du Qatar on a décidé de laisser seulement jusqu'à la fin de l'année à Tuchel pour relancer le projet parisien. Cependant, Doha lui a fait encore une fois confiance en recrutant (enfin) les joueurs que Thomas Tuchel voulait au mercato. Mais si l'entraîneur ne parvient pas à faire briller le PSG le choses seront simples.

Pour le quotidien sportif, tout a été fait pour que Thomas Tuchel ait les moyens de ses ambitions. Mais si ce n'est pas le cas, la sanction tombera sans pitié. « Si, d'ici à fin décembre, tout ne roule pas comme Leonardo l'entend, la prolongation de contrat de Tuchel ne le protégera pas forcément de grand-chose. Surtout si un entraîneur du calibre de Massimiliano Allegri était toujours sur le marché », explique Damien Degorre, qui ne voit pas l'Emir du Qatar faire des cadeaux éternels à son entraîneur. Il est vrai que du côté de Doha, on n'est pas dans cette logique et cela a été prouvé dans le passé.