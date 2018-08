PSG : Tuchel va avoir un choix vraiment pénible à faire au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

A la veille du premier match de championnat pour le Paris Saint-Germain, on ne sait pas encore quelle sera la hiérarchie des gardiens de but au sein du club de la capitale, même si Gianluigi Buffon a joué le Trophée des champions samedi dernier. Thomas Tuchel l'a reconnu avant la réception de Caen dimanche au Parc des Princes, ce choix du portier numéro 1 est réellement un vrai casse-tête pour lui.

« Pour les trois gardiens de but, cela va être une décision difficile à prendre. C'est dur pour moi. Chaque gardien est assez talentueux et a assez de personnalité pour être le numéro 1, même ici. Mais j'ai appris une chose en tant que coach : il ne faut jamais prendre une décision tant que vous n'avez pas à la prendre. Je dois la prendre demain dimanche donc je leur parlerai à ce moment-là. Il y a encore un entraînement dimanche matin. On prendra une décision ensuite mais j'en parlerai d'abord aux joueurs », a prévenu le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, conscient qu'en gardant trois gardiens de but de ce standing avant la fin du mercato ce n'était pas forcément un cadeau qui lui était fait.