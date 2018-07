PSG : Tuchel sort les muscles, Guedes ne va pas aimer du tout

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Gonçalo Guedes ne se rapproche pourtant pas d'un transfert au Valence CF...

Depuis son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 avec sa sélection portugaise contre l’Uruguay, Gonçalo Guedes s'impatiente. Auteur d'une bonne saison dernière en prêt à Valence, l'attaquant de 21 ans veut rejoindre définitivement le club de Liga, et ainsi quitter le PSG, un an et demi après son arrivée en provenance du Benfica contre un chèque de 30 millions d'euros. Mais les négociations entre les deux formations sont houleuses. Si la direction valencianne tente le tout pour le tout, via notamment un prêt avec option d'achat obligatoire assorti d'une clause de rachat, Paris fait traîner les discussions ces derniers mois.

Pour faire monter les enchères ? Pas spécialement car selon Superdeporte, Thomas Tuchel compte bel et bien sur Guedes la saison prochaine. Pour cela, le nouvel entraîneur du PSG aurait appelé son joueur sous contrat jusqu’en 2021 pour le convaincre de rester. Autant dire que l'international lusitanien va effectuer sa reprise à Paris lundi... avant de s'envoler probablement pour l’International Champions Cup de Singapour le 24 juillet prochain. Un calvaire que Guedes veut éviter à tout prix, car il refuse d'être remplaçant derrière Mbappé, Cavani et Neymar. Dans ce dossier, le club de la capitale française a donc une petite pression, surtout que la formation de Marcelino veut arriver à ses fins, quitte à attendre le 31 août...