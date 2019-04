PSG : Tuchel se fout des Titis du Paris SG, ça balance à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que le cas Adrien Rabiot a tourné au fiasco au PSG, et que celui de Christopher Nkunku commence à monter en température, Thomas Tuchel se voit également reprocher son attitude avec les jeunes joueurs issus du centre de formation. Pour de nombreux observateurs, le technicien allemand du Paris ne fait pas assez confiance dans la durée aux espoirs parisiens, à l'image de Nsoki, Dagba ou bien encore Nkunku, qui au fil des mois sont en odeur de sainteté ou pas auprès de Tuchel. Forcément, dans un club aux ambitions aussi élevées que le Paris Saint-Germain il est difficile de laisser du temps au temps, mais certains font remarquer que l'entraîneur du Paris SG est beaucoup plus patient avec un jeune joueur tel que Thilo Kehrer.

Dans Le Parisien, un dirigeant d'un autre club de Ligue 1 avoue qu'il est stupéfait de cette gestion du PSG, alors qu'il a récemment négocié avec le club de la capitale. « On s’intéressait à un jeune du centre de formation qui n’avait pas encore signé pro et on a appris que Tuchel ne lui avait jamais parlé. C’est paradoxal. Tout comme d’avoir quelqu’un de l’envergure de Thiago Motta à la tête des moins de 19 ans et d’échanger très rarement avec lui. Et puis pousser Weah à partir pour prendre Choupo-Moting... », s'étonne ce responsable. De son côté, Thomas Tuchel est très clair, pour jouer avec le Paris Saint-Germain il faut le mériter, la jeunesse n'étant pas un passe-droit.