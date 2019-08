PSG : Tuchel rêve de ce joueur, c’est réciproque à 100 %

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Ce n’est pas un secret pour grand monde, l’effectif du Paris Saint-Germain comporte quelques faiblesses et la principale se trouve à gauche de la défense.

Layvin Kurzawa n’est plus performant depuis de nombreux mois et Juan Bernat, excellent offensivement, rencontre parfois quelques trous d’air sur un plan défensif. C’est ainsi que fort logique, Paris surveille les opportunités qui pourraient se présenter dans ce secteur de jeu d’ici la fin du mercato. Parmi les dossiers suivis, celui menant à Raphaël Guerreiro, dont le contrat au Borussia Dortmund expire dans un an.

Et à en croire les informations de Bild, les deux prochaines semaines seront décisives dans ce dossier. En effet, le BVB va proposer à son international portugais une prolongation de contrat. Dans le cas où l’ancien Lorientais viendrait à la refuser, il serait alors immédiatement vendu et c’est là que la situation devient intéressante pour le PSG car le joueur, qui tient en très haute estime Thomas Tuchel, accorderait sa préférence à Paris en cas de départ. Reste maintenant à voir quelle sera la décision finale du joueur, dont le profil a totalement été validé par Tuchel depuis de nombreux mois.