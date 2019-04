PSG : Tuchel répond à Dani Alves, et sans langue de bois

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette semaine, sur RMC, Dani Alves a fait remarquer que du côté du Paris Saint-Germain on ne l'écoutait pas assez, lui dont l'expérience est énorme et le palmarès colossal. Ce samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel a indiqué qu'il comptait sur le joueur brésilien, et qu'il était attentif à ce qu'il pensait, mais le coach allemand du PSG a fait remarquer que Dani Alves était sur la pelouse lors des deux matches contre Manchester United et qu'il n'a pas réussi à éviter l'élimination du Paris SG.

« Je l’écoute, parce qu’il a gagné beaucoup de titres et c’est d’ailleurs pour cela qu’on l’a pris. Il a de la confiance, de l’expérience, c’est clair et je n’ai aucun doute. Quand il dit quelque chose, tout le monde l’écoute. Il est un de nos leaders dans le vestiaire et sur le terrain. Il a joué avec nous contre Manchester United, les deux fois, mais ce n’était pas possible de gagner malheureusement. Je n’ai pas l’impression qu’il y a des doutes de notre côté sur ses qualité de leader », a confié Thomas Tuchel, histoire d'envoyer un message très clair à Dani Alves, lequel ne sait pas encore s'il continuera sa route au Paris Saint-Germain.