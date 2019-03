PSG : Tuchel récompensé pour avoir affaibli le PSG, il ne comprend pas

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est la loi du Paris Saint-Germain en France. Malgré le titre de champion promis et la victoire encore possible en Coupe de France, le PSG voit d’ores et déjà sa saison être considérée comme ratée.

Même si la montée en puissance de l’équipe semblait parfaitement maitrisée par Thomas Tuchel, l’élimination contre Manchester United a tout mis par terre. L’entraineur allemand a ainsi du puiser dans son crédit pour être maintenu en place, et même prolongé d’une saison. Une décision que Willy Sagnol ne comprend pas. L’ancien joueur du Bayern Munich et de Saint-Etienne aurait aimé, sur le principe, que le coach parisien soit maintenu dans ses fonctions pour ne pas tout jeter d’un coup, mais pas forcément prolongé, ce que l’on fait généralement après une saison réussie. Et pour l'ex-défenseur, Paris a réussi à faire pire que ces dernières saisons.

« La prolongation de Tuchel ? Moi, après une saison comme ça, je trouve que ce n’est pas normal de prolonger celui qui est en charge du projet sportif du club. Il n’a pas atteint les objectifs. Je ne dis pas qu’il faut le licencier, au contraire, il ne faut pas aller dans l’autre extrême. Mais le prolonger, je ne pense pas que ce soit envoyer un bon signal. Quand on analyse la situation du PSG aujourd’hui, on se dit que le PSG, même s’il va finir champion de France, est en train de jouer sa pire saison depuis plusieurs années et, en même temps, l’entraîneur est prolongé. On est habitué aux prolongations de contrat au PSG, notamment avec Laurent Blanc, et ça ne les avait pas empêché trois semaines après de lui dire au revoir. Donc il ne faut pas non plus tirer trop de conclusions de cette prolongation. Dans le foot, la vérité d’aujourd’hui n’est jamais celle de demain », a prévenu le consultant de RMC, pour qui tout reste possible. Mêem si on imagine mal Nasser Al-Khelaïfi revenir sur son choix et virer finalement Thomas Tuchel en fin de saison.