PSG : Tuchel prolonge jusqu'en 2021, adieu Mourinho !

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel est un petit cachotier puisque vendredi soir, après la défaite du Paris Saint-Germain à Reims, l'entraîneur allemand du PSG avait laissé entendre qu'il ne savait rien de son avenir, expliquant aux journalistes que ces derniers en savaient peut-être plus que lui sur ce sujet. Mais samedi midi, le Paris SG a annoncé que Thomas Tuchel avait prolongé d'une saison son contrat avec le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi. De quoi tuer dans l'oeuf la rumeur d'un possible limogea de Tuchel et son remplacement par José Mourinho.

Commentant cette prolongation du coach allemand, NAK s'en est évidemment réjoui. « Toute la famille du Paris Saint-Germain se réjouit aujourd’hui de voir Thomas Tuchel prolonger son contrat. Depuis un an, Thomas apporte au quotidien une énergie fantastique, non seulement aux joueurs, mais à l’ensemble du club. Nos supporters ont immédiatement adopté cet entraîneur qui se montre toujours très soucieux de partager ses analyses et ses émotions avec le plus grand nombre. Thomas est un immense passionné de football, un entraîneur à la fois très exigeant et à l’écoute des autres. Thomas possède une expertise du jeu ainsi que de très grands talents de manager et nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer durablement sur ses qualités », a confié le président du Paris Saint-Germain.