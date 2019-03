PSG : Tuchel prolongé, Al-Khelaifi a eu une idée géniale

Dans : PSG, Ligue 1.

Prolongé malgré l’échec en Ligue des Champions, Thomas Tuchel divise les observateurs. Si son coaching et son management ont conquis beaucoup de monde à Paris, sa prolongation interpelle. Ce choix signé Nasser Al-Khelaïfi a été largement critiqué, mais Ludovic Obraniak estime que le président du PSG a pris la bonne décision en renouvelant sa confiance au coach allemand. Pour le consultant de RMC Sport, il est normal qu’un entraîneur ayant l’adhésion de son groupe soit prolongé. Et cela même s’il a été très loin de remplir ses objectifs sportifs.

« Sa prolongation ne me déplaît pas. C’est un garçon qu’on apprend à aimer même s’il y a eu ce cataclysme de la coupe d’Europe qui est venu ternir ce qui avait été fait. Mais je crois que c’est un entraîneur de qualité. Il a l’adhésion de tout son groupe j’ai l’impression. Il est talentueux. Après je me mets à la place des supporters du PSG, ce qui fait avancer c’est la concurrence et c’est le résultat. On est récompensé par rapport à ce qu’on a produit. Je peux comprendre les gens qui trouvent que c’est trop tôt pour le prolonger. Mais est-ce tu peux attendre février-mars l’année prochaine alors que son contrat expire en juin et qu’il peut partir ensuite ? Là le prolonger jusqu’en 2021, c’est aussi lui permettre de travailler en sécurité. Je trouve le message encourageant » a confié Ludovic Obraniak, qui estime qu’il est normal se sécuriser son coach afin que le message de ce dernier passe encore mieux auprès des joueurs. Reste à voir maintenant avec le temps si Nasser Al-Khelaïfi a pris la bonne décision.