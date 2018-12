PSG : Tuchel pose une condition pour sa prime de Noël aux joueurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Après avoir fait le travail en Ligue 1 en tuant tout suspense, puis en Ligue des Champions en allant chercher la première place d’un groupe délicat, les Parisiens n’attendent plus qu’une chose : la trêve et les vacances de Noël.

Et malgré un calendrier très chargé au mois de janvier, Thomas Tuchel compte bien leur laisser le maximum de repos possible, dans la ligne de la semaine complète de break attribuée à certains joueurs cet automne. Ainsi, malgré la tenue du match de Coupe de France contre Pontivy le 6 janvier 2019, l’entraineur allemand pourrait convier ses joueurs pour le… 4 janvier. La date de reprise initialement prévue est en effet celle du 3 janvier, mais le coach du Paris Saint-Germain a promis un jour de plus de vacances si jamais les deux derniers matchs de l’année étaient remportés annonce L'Equipe.

C’est déjà le cas pour la première partie avec le succès à Orléans, et il faut désormais aller chercher ce jour de repos en forme de prime de Noël avec une victoire contre Nantes ce samedi. Une manière de motiver ses troupes avec des jours de congés qui semble faire l’unanimité dans le vestiaire, où on sait bien que le début de l’année 2019 risque d’être musclé. Après, Thomas Tuchel prend tout de même un nouveau risque certainement mesuré s’il devait faire revenir ses joueurs le vendredi 4 janvier, après 12 jours de repos, et même 17 pour Neymar, et seulement 48 heures avant de reprendre le chemin de la compétition, certes en Coupe de France face à Pontivy.