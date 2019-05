PSG : Tuchel n’en parle pas, mais Bitton connaît l’origine de la crise

Dans : PSG, Ligue 1.

Battu à Montpellier (3-2) mardi, le Paris Saint-Germain n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Une série incompréhensible pour le champion de France ! Même l’entraîneur Thomas Tuchel a du mal à expliquer cette mauvaise période. L’Allemand continue de souligner les nombreuses blessures et les limites de son effectif. Mais le technicien le sait, ces excuses ne suffisent pas. Alors d’où vient le problème ? Pour Stéphane Bitton, les Parisiens sont toujours traumatisés par le naufrage en Ligue des Champions contre Manchester United.

« J’ai regardé depuis le 7 avril, la série est terrible : match nul, défaite, défaite, victoire, défaite, défaite. Vous avez entendu un mot qui résonne, c’est la défaite. Manchester United n’a pas été digéré, a laissé des traces et provoque des fêlures dans le vestiaire parisien, a commenté le chroniqueur de France Bleu Paris. Tout est dans la tête parce que ces garçons n’ont pas perdu leur talent. Mais actuellement, le ressort est cassé. »

Tuchel est perdu

« On sent même Thomas Tuchel complètement dépassé. C’est-à-dire qu’il vient en conférence de presse en constatant, comme nous, que le PSG est incapable de réagir à quelques obstacles que ce soit, a poursuivi le journaliste. D’ailleurs, Tuchel semble surpris de tout. Mais sa réaction à la possible suspension de Neymar, évidemment c’est du second voire du troisième degré, il suit tout ça avec attention. »

« (...) On a constaté hier la médiocrité de Choupo-Moting, de Paredes, les insuffisances de Draxler et Kimpembe. Buffon n’est plus décisif. Marquinhos, l’a dit "on ne peut pas finir avec quatre matchs de merde". J’ai envie de dire chiche », a lancé Stéphane Bitton, pas du tout certain que le PSG relèvera la tête d’ici la fin de la saison.