PSG : Tuchel menacé à Paris, un géant d'Europe prêt à bondir !

Ce n’est un secret pour personne. Cette saison, aucun cadeau ne sera fait à Thomas Tuchel, entraîneur que le nouveau directeur sportif Leonardo n’a pas directement choisi. Au vu de l’effectif très large dont il dispose, l’Allemand n’a pas le droit à l’erreur, notamment en Ligue des Champions, sans quoi il pourrait très vite être remplacé. Le nom de Massimiliano Allegri, sans club depuis son départ de la Juventus Turin cet été, a déjà filtré. Et si cette situation est fortement inconfortable pour l’ancien coach de Dortmund, elle intéresse certains cadors européens.

En effet, Le 10 Sport affirme que Manchester United surveille de très près la situation de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Rien de bien surprenant, quand on sait que l’état de grâce est déjà très loin pour Ole Gunnar Solskjaer, lequel pourrait également être menacé dans les prochaines semaines en cas de résultats négatifs avec Manchester United. Plus surprenant, le média indique que le FC Barcelone est également attentif à ce qu’il se passe du côté de Paris. Même si pour l’instant, on est loin d’un éventuel départ de l’entraîneur Ernesto Valverde. Place forte du football européen, Paris pourrait assurément influencer le marché des entraîneurs dans les prochaines semaines selon les choix effectués…