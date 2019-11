PSG : Tuchel le piste au mercato, ce défenseur répond

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est massivement renforcé au mercato. Néanmoins, le club de la capitale n’a pas recruté sur les côtés de sa défense…

En effet, Abdou Diallo a été recruté en provenance du Borussia Dortmund, mais c’est davantage pour occuper une position de défenseur central que le Français a été acheté par Paris. Sur les côtés de la défense, Leonardo n’a pas bougé, maintenant sa confiance à Meunier, Kehrer et Dagba à droite et à Kurzawa et Bernat à gauche. La donne devrait changer et cela dès le mercato hivernal. Outre le polyvalent Mattia De Sciglio, le champion de France en titre vise Lukasz Piszczek, un joueur plus expérimenté, du haut de ses 34 ans.

Un intérêt au sujet duquel le Polonais du Borussia Dortmund a été interrogé par le quotidien polonais Przegląd Sportowy. Sans fermer la porte totalement… « Le PSG ? C’était une sensation pour moi aussi (de lire la rumeur). La priorité est donnée à la prolongation du contrat avec le BVB, nous verrons si les autorités du club le voudront également » a indiqué Lukasz Piszczek, dont la situation contractuelle est particulièrement intéressante pour le PSG puisque l’international polonais sera libre de s’engager où il le veut dès janvier. Reste maintenant à voir si le défenseur du Borussia Dortmund figure en haut de la short-list de Leonardo. Il a en tout cas les faveurs d’un homme à Paris, et cela ne fait aucun doute : Thomas Tuchel.