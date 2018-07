PSG : Tuchel lance son mercato, trois noms sortent du chapeau

Dans : PSG, Mercato, Mondial 2018.

À la recherche de plusieurs renforts défensifs pendant ce marché des transferts, le Paris Saint-Germain se penche sur des têtes d’affiche de la dernière Coupe du Monde.

« Le mercato commence maintenant ». Samedi, après la défaite du club de la capitale française contre le Bayern en match de préparation (1-3), Thomas Tuchel a réclamé plusieurs renforts. Pour aborder la nouvelle saison avec de grandes ambitions, l'entraîneur allemand souhaite au moins trois recrues en plus de Buffon, dans l'entrejeu et en défense. Concernant ce dernier secteur de jeu, l'ancien du Borussia veut deux latéraux. Pas convaincu par les joueurs franciliens, surtout que Dani Alves est blessé, que Kurzawa sort d'un exercice catastrophique, et que Meunier va rentrer tard, Tuchel ambitionne de renforcer ses couloirs avec des joueurs polyvalents. Pour épauler aussi Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe en charnière centrale, sachant que Paris pourrait jouer en 3-5-2, la direction qatarie cible Antonio Rüdiger et Jan Vertonghen, mais aussi Raphaël Guerreiro à gauche, selon Le Parisien.

De nouvelles cibles qui pourraient être les bonnes car Tuchel apprécie le défenseur allemand de 25 ans qui évolue à Chelsea pour son côté athlétique. Concernant le demi-finaliste du Mondial 2018 avec la Belgique, Paris aime son profil expérimenté sans mettre de côté une situation contractuelle favorable, vu qu'il ne lui reste plus qu'une saison de contrat à Tottenham à 31 ans. Et pour le latéral portugais de 24 ans, la donne est différente puisque le coach du PSG le connaît par cœur pour l'avoir recruté et dirigé à Dortmund. Paris le suit depuis très longtemps, et le natif du Blanc-Mesnil serait une recrue idéale pour concurrencer Kurzawa. Plusieurs dossiers à suivre de près au cours des prochains jours, mais le mercato du PSG avance...