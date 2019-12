PSG : Tuchel impuissant pour Mbappé, Bernat ne comprend pas

Dans : PSG.

Interrogé sur le dilemme du Paris Saint-Germain sur la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo, Juan Bernat ne comprend pas cette situation. De son côté, l’entraîneur Thomas Tuchel a esquivé.

La balle est dans le camp du Paris Saint-Germain. Comme le confiait récemment Noël Le Graët, la Fédération Française de Football approuve une éventuelle participation de Kylian Mbappé à l’Euro 2020 avec l’équipe de France A, puis aux Jeux Olympiques de Tokyo avec les Bleuets quelques jours plus tard. Mais le dirigeant le sait, la décision reviendra au club de la capitale, qui voudra sûrement protéger son attaquant des risques de blessure. Et au passage éviter de le récupérer tardivement pour le début de la prochaine saison. La situation n’est pas simple et pourtant, le coéquipier de l'international tricolore Juan Bernat voit les choses d’une autre manière.

« S'il doit participer aux JO ? Je ne pense pas que ça pose problème, a estimé le latéral gauche du PSG. Ce n'est pas sa décision, c'est celle du sélectionneur. Mais si ça devait m'arriver, à moi, je serais ravi. » Egalement passé en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel n’a pas échappé à la question. Sauf que l’entraîneur parisien n’a visiblement pas son mot à dire sur le sujet. « On en a parlé il y a quelques mois avec Kylian, mais c'est plus important qu'il discute avec Leonardo et avec le club, a répondu l’Allemand. Il faut trouver une solution, mais ce n'est pas le plus important qu'il en parle avec moi. » Dans une sorte de compromis, le PSG pourrait laisser Mbappé disputer les deux compétitions pour éviter toute menace de départ.