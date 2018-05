PSG : Tuchel heureux de signer au PSG « un grand club du foot mondial »

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel (après sa nomination au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain) : « C’est avec beaucoup de joie, de fierté et d’ambition que je rejoins ce grand club du football mondial qu’est le Paris Saint-Germain. Je suis impatient de travailler avec tous ces grands joueurs, qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète. Avec mon staff, nous allons tout faire pour aider l’équipe à repousser ses limites, jusqu’au plus haut niveau international. Il y a un potentiel extraordinaire à Paris et c’est le challenge le plus enthousiasmant qui s’est présenté à moi. Je suis impatient, également, de découvrir le Parc des Princes, un stade mythique du football européen, où règne une ambiance fantastique. »