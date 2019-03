PSG : Tuchel furieux contre les anciens qui taillent

Dans : PSG, Ligue 1.

La nouvelle élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pose question.

À qui la faute ? Aux joueurs, au staff, au club dans sa globalité ? Depuis une dizaine de jours, et l'échec face à Manchester United (1-3), les suiveurs de la formation francilienne cherchent les différents responsables. D'après certains, c'est le manque de caractère des joueurs parisiens qui a causé la perte de Paris en C1. C'est notamment l'avis de plusieurs anciens du PSG, comme Jérôme Leroy. Une critique qui n'est pas du tout au goût de Thomas Tuchel.

« C’est très facile de dire ça. Je dois défendre mon staff et mon équipe. En Allemagne, c’est la même chose : toujours le caractère. Je suis ici depuis 8 mois, ce n’est pas mon avis. On a montré notre caractère contre Naples, Liverpool, à Old Trafford, on a gagné presque tous les matchs de Ligue 1, ça ne marche pas comme ça. Les anciens joueurs qui parlent de ça ont-ils gagné la Ligue des Champions ? Je ne crois pas. Si c’est le cas qu’ils viennent nous aider », réplique, en conférence de presse, l'entraîneur parisien, pour qui le public du Parc des Princes est bien trop dur avec ses joueurs. Le PSG a en tout cas intérêt à répondre présent ce dimanche soir lors du Classique contre l'OM, sous peine de subir une véritable fronde des fans.