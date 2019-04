PSG : Tuchel frontalement accusé de détruire Kehrer

Dans : PSG, Ligue 1.

Recruté pour 37 ME cet été en provenance de Schalke 04, Thilo Kehrer a réalisé des débuts prometteurs au Paris Saint-Germain.

Mais depuis le début de l’année 2019, les prestations de l’international allemand ont déçu. De plus en plus critiqué par les supporters mais également par les observateurs, le n°4 du PSG a pu compter sur le soutien inattendu de Sidney Govou. Sur l’antenne de Canal Plus, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a estimé que c’est surtout Thomas Tuchel qui était le principal responsable de la situation actuelle de Thilo Kehrer. Explications…

« Kehrer ce n'est pas un bide ! C'est un jeune joueur. Il est arrivé au PSG et peut-être qu'il n'aurait pas dû avoir une place de titulaire. Il aurait fallu qu'il prenne son temps, être un second couteau et apprendre. C'est un joueur en devenir. Ce serait une erreur du PSG de s'en séparer. Il est limité car il est jeune et vient d'arriver. Il découvre le PSG, un autre univers et l'erreur du PSG c'est d'en avoir fait un titulaire » a confié l’ex-buteur de l’Olympique Lyonnais, convaincu que Thilo Kehrer a un potentiel intéressant, et que son intégration n’a pas été correctement gérée par le PSG.