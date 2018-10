PSG : Tuchel fixe un objectif impossible à Neymar ?

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison est encore longue, mais les points perdus en Ligue des Champions font déjà mal.

Et pendant ce temps, Thomas Tuchel n’a clairement pas trouvé la bonne carburation. Le championnat de France n’étant qu’une formalité, cela ne permet visiblement pas à l’entraineur allemand de tester le système le plus compétitif pour les gros matchs, et cela donne donc lieu à des changements radicaux à la mi-temps d’une rencontre comme celle de mercredi face à Naples. Avec son carré offensif Di Maria, Mbappé, Neymar et Cavani, le coach du Paris Saint-Germain sait qu’il s’expose énormément.

Les chiffres après le match contre Naples font très mal, avec notamment 26 ballons perdus par Neymar. Selon L’Equipe, Thomas Tuchel a déjà mis le meneur de jeu brésilien devant cette responsabilité de limiter les pertes de balle dans l'axe, sans véritablement provoquer de déclic à ce niveau. Outre le travail défensif pas vraiment pratiqué par les joueurs offensifs, ces ballons perdus dans l’axe font très mal contre des équipes qui savent le conserver sous pression… ou pas. Reste à savoir si le « Ney » va être attentif à ce message qui pourrait être capital pour la suite de la saison parisienne, même si cet avertissement peut aussi servir à des joueurs comme Kylian Mbappé et Angel Di Maria…