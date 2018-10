PSG : Tuchel fait copain-copain avec ses joueurs... et il l'assume

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, Thomas Tuchel connaît un véritable succès, avec un sans-faute impressionnant en Ligue 1.

La méthode de l’Allemand fait également l’unanimité, notamment auprès de ses joueurs. Ces dernières semaines, on a pu s’apercevoir que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund était très tactile avec ses troupes, notamment avec Neymar. Interrogé par le site officiel du Paris Saint-Germain, l’homme aux 9 victoires en 9 matchs de Ligue 1 a assumé sa méthode « copain-copain ».

« Nous devons jouer comme un orchestre. Avoir certains des meilleurs joueurs d’Europe et du Monde ne suffit pas. Il faut les laisser s’amuser, qu’ils se sentent bien et jouent ensemble. Parvenir à tout cela en même temps est un défi car il y a aujourd’hui de nombreuses distractions. Il faut progresser tactiquement et techniquement en tant qu’équipe. Je pense important d’avoir une bonne relation avec eux, d’être proche d’eux, car on leur demande beaucoup. Il faut faire attention aux moindres détails, à la façon de s’entraîner ensemble, de se tirer mutuellement vers le haut, de communiquer, de se critiquer, de prendre une bonne ou une mauvaise nouvelle, de célébrer, de se respecter… C’est le plus important pour moi : les détails, et non les résultats » a confié un Thomas Tuchel dont la technique est très appréciée dans le vestiaire du PSG. Espérons pour le champion de France en titre que cela dure.